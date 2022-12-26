. Криштиану Роналду получил подарок за 365 000 долларов от своей избранницы
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Криштиану Роналду получил подарок за 365 000 долларов от своей избранницы

Криштиану Роналду получил подарок за 365 000 долларов от своей избранницы

Звезды нередко дарят друг другу роскошные подарки, однако вряд ли в этом году кто-то сравнится с возлюбленной Криштиану Роналду Джорджиной Родригес. 28-летняя девушка отдала за подарок около 365 000 долларов, или 25 миллионов рублей.

Джорджина опубликовала ролик, в котором дарит Роналду роскошный Rolls Royce с откидной крышей. Сначала нам показывают богато накрытый стол, а потом семья идет к передней части своего особняка, где футболист радуется подарку.


Пара вместе с детьми забралась в машину, чтобы оценить люксовый интерьер, а потом пришла очередь подарков детям. Им тоже достался транспорт, хоть и не такой дорогой. Девочкам подарили по трехколесному велосипеду, а сыну — руль для игры в компьютерные гонки.

Джорджина работает моделью и танцовщицей, поэтому многие начали задавать вопросы: откуда у нее деньги на такой автомобиль? Некоторые пользователи объяснили это тем, что недавно Родригес работала над документальным фильмом с компанией Netflix, а также за счет своих десятков миллионов фолловеров имеет неплохие доходы с рекламы.


Роналду рассказал, кто больше всего впечатлил его на чемпионате мира

На минувшем чемпионате в Катаре победила команда Аргентины. Роналду похвалил форварда сборной Лионеля Месси, однако своим главным фаворитом турнира назвал бомбардира французской команды Килиана Мбаппе.

Он провел отличный турнир, от первого до последнего матча. Даже когда он не забивал, он был полезен на поле и отдавал голевые передачи. А в финале на его счету 4 мяча, если учитывать серию пенальти. Килиан выше всех в плане техники, он практически неудержим, его нужно было сделать лучшим игроком этого ЧМ.
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По материалам: uposters.ru

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