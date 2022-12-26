Криштиану Роналду получил подарок за 365 000 долларов от своей избранницы
Звезды нередко дарят друг другу роскошные подарки, однако вряд ли в этом году кто-то сравнится с возлюбленной Криштиану Роналду Джорджиной Родригес. 28-летняя девушка отдала за подарок около 365 000 долларов, или 25 миллионов рублей.
Джорджина опубликовала ролик, в котором дарит Роналду роскошный Rolls Royce с откидной крышей. Сначала нам показывают богато накрытый стол, а потом семья идет к передней части своего особняка, где футболист радуется подарку.
Пара вместе с детьми забралась в машину, чтобы оценить люксовый интерьер, а потом пришла очередь подарков детям. Им тоже достался транспорт, хоть и не такой дорогой. Девочкам подарили по трехколесному велосипеду, а сыну — руль для игры в компьютерные гонки.
Джорджина работает моделью и танцовщицей, поэтому многие начали задавать вопросы: откуда у нее деньги на такой автомобиль? Некоторые пользователи объяснили это тем, что недавно Родригес работала над документальным фильмом с компанией Netflix, а также за счет своих десятков миллионов фолловеров имеет неплохие доходы с рекламы.
Роналду рассказал, кто больше всего впечатлил его на чемпионате мира
На минувшем чемпионате в Катаре победила команда Аргентины. Роналду похвалил форварда сборной Лионеля Месси, однако своим главным фаворитом турнира назвал бомбардира французской команды Килиана Мбаппе.