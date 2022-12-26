. Кролик не одобрит: какие цвета елочных украшений отпугнут удачу в Новый год 2023

На смену хищному Тигру править миром придет травоядный Кролик. Это пугливое животное, однако отнюдь не значит, что у него нет своего характера. Покровитель 2023 года – Черный Водяной Кролик, и он диктует нам свои правила. Тот, кто хочет быть успешным в новом году, непременно должен следить за рекомендациями, как правильно встречать праздник. Узнаем, какие цвета елочных игрушек недолюбливает хозяин 2023-го.

Какие цвета елочных украшений отпугнут удачу в Новый 2023 год

Ярко-желтый

Покровитель Нового 2023 года консервативен, он не любит ничего вызывающего, броского, агрессивного. Кролик предпочитает сдержанность и лаконичность. Яркий желтый цвет раздражает его, заставляя удачу «ускакать» прочь. Чтобы этого не произошло, возьмите приглушенные оттенки желтого, гораздо больше, к примеру, подойдет горчичный.

Цвет индиго

Несмотря на советы дизайнеров, которые утверждают, что индиго не покидает верхних позиций списка трендовых цветов, выбирать украшения для декора дома и елочные игрушки такого неестественного оттенка не стоит. Кролик одобрит более спокойные природные цвета. Голубой и синий как раз отвечают требованиям водной стихии 2023 года.





Кислотный зеленый

Зелень любит любое травоядное животное, и Кролик не исключение. Однако в природе не встречаются кислотные оттенки, потому не нужно вешать на вашу елочку игрушки слишком яркого зеленого или салатового цветов. Выбирайте такие, на которые приятно смотреть глазу.

Алый

Алый цвет хорош тем, что он ассоциируется со страстью и любовью, но украшать пушистую красавицу такими игрушками – это лишнее. В год Черного Водяного Кролика лучше выбрать очень густой винный оттенок.