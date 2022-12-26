. Ксения Собчак не угодила власти и оказалась в черном списке

Ведущая и журналистка Ксения Собчак потихоньку исчезает из медиапространства. Имя журналистки не сходит с заголовков прессы. Недавно она была замешана в деле о вымогательстве крупной суммы денег у главы Ростеха. Потом был побег в Литву и история с израильским паспортом, наличие которого селебрити так рьяно отрицала. Сегодня она заявила, что давно не угодна на телеканалах. Ксения Собчак известна скандальными и непредсказуемыми выходками. В частности, она легко может поставить в неловкое положение коллег, говорить им в лицо неприятные вещи или тонко напомнить об их прошлых ошибках и оплошностях. Жертвами нападок становились многие представители шоу-бизнеса.И если раньше Собчак вела популярные шоу на ТВ, такие как «ДОМ-2», «Последний герой», «Топ-модель по-русски», «Док-ток» в паре с Александром Гордоном, церемонии вручений премий, то в последнее время она и вовсе исчезла с экранов. Вероятно, причиной тому послужил сложный характер звезды и стремление к эпатажу. К тому же, Ксения увлеклась политикой, а ее заявления порой не находят отклик у зрителей. Недавно Собчак дала несколько поводов для обсуждений. Знаменитость стала фигурантом дела о вымогательстве у главы Ростеха, в ее доме начались обыски. На фоне происходящего она тайно сбежала в Литву из России, а вскоре выяснилось, что у Собчак есть израильское гражданство. Тогда журналистка получила в свой адрес большую порцию хейта от подписчиков и медиа персон. Но и на этом скандалы не прекратились — стало известно, что ее могут лишить израильского паспорта. Оказалось, что организация «Натива», которая занимается репатриацией евреев из стран СНГ, Балтии и Восточной Европы, выдала документ с нарушениями. В частности, журналистка получила паспорт на пять лет, что запрещено нормами местного МВД.