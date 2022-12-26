. Кулеба заявил, что в Киеве хотят провести «мирный саммит» в рамках ООН
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Кулеба заявил, что в Киеве хотят провести «мирный саммит» в рамках ООН

Кулеба заявил, что в Киеве хотят провести «мирный саммит» в рамках ООН

Украинское руководство хочет провести «мирный саммит» на площадке Организации Объединенных Наций к концу февраля 2023 года. Об этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству Associated Press.

Он уточнил, что участие в таком мероприятие, в представлении Киева, должен принять и генсек ООН Антониу Гутерреш, которому будет отведена роль посредника.

«ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказание услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех», — указал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба добавил, что дипломатия, по его мнению, по-прежнему может сыграть важную роль для разрешения российско-украинского конфликта.

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По материалам: pnp.ru

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