. Лера Кудрявцева хочет прибить музыкального критика
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Лера Кудрявцева хочет прибить музыкального критика

Лера Кудрявцева хочет прибить музыкального критика
Ведущая Лера Кудрявцева наехала на Сергея Соседова. Телеведущая Лера Кудрявцева сделала предупреждение в эфире НТВ. Телеведущая Лера Кудрявцева спровоцировала новый скандал в эфире шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Все случилось после второго номера на программе. Алена Иванцова исполнила песню «Понарошку» на музыку Игоря Крутого. Музыкальный критик Сергей Соседов, первым взявший слово, разнес и песню, и ее исполнение Аленой Иванцовой. Соседов прямо заявил, что такой номер - это не уровень полуфинала шоу. 
Лера Кудявцева, вместо того, чтобы просто высказать свою точку зрения на выступление Алены Иванцовой, сначала предпочла отчитать Сергея Соседова. «Иногда хочется его прихлопнуть просто. Несмотря на то, что я твоя фанатка, Сережа, хочется подойти и тюкнуть тебя по затылку. Ты все не так сказал. Алена, не слушай его сегодня. Потрясающее, великолепное исполнение. Мурашки бегали», - призналась Лера Кудрявцева. Стоит отметить, что Лера Кудрявцева на протяжении всех трех сезонов проекта высказывает точку зрения на выступления участников, которая часто идет вразрез с мнением профессиональных музыкантов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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