. Мария Кожевникова с тремя сыновьями отправилась в Катар без мужа

Актриса Мария Кожевникова целых три года мечтала об этой поездке. Последнее время Мария Кожевникова перестала появляться на публике и сниматься в кино. Звезда посвятила себя семье и детям. Мария побывала на Чемпионате мира по футболу в Катаре, а после него решила домой не возвращаться. Супруг Кожевниковой остался дома, и теперь актриса с детьми наслаждается отдыхом, которого ждала несколько лет, без него.«Да, мы остались в Катаре отдохнуть, более трёх лет не путешествовали, а для меня это некая жизненная энергия. Прилетели дети, а муж остался работать, так и не смог вырваться», — написала многодетная мама в своем микроблоге. Стоит отметить, что о разногласиях в отношениях с супругом Мария речи не ведет. Однако в Сети часто появлялись слухи о неминуемом расставании. По мнению общественности, об этом говорит тот факт, что за десять лет совместной жизни Кожевникова и Васильев не подумали об официальной регистрации брака.Однако, по мнению самой Марии, штамп в паспорте не гарантирует защиту от разводов и счастье в семье. «У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности», — добавила она.