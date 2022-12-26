. Мария Кожевникова с тремя сыновьями отправилась в Катар без мужа
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Мария Кожевникова с тремя сыновьями отправилась в Катар без мужа

Мария Кожевникова с тремя сыновьями отправилась в Катар без мужа
Актриса Мария Кожевникова целых три года мечтала об этой поездке. Последнее время Мария Кожевникова перестала появляться на публике и сниматься в кино. Звезда посвятила себя семье и детям. Мария побывала на Чемпионате мира по футболу в Катаре, а после него решила домой не возвращаться. Супруг Кожевниковой остался дома, и теперь актриса с детьми наслаждается отдыхом, которого ждала несколько лет, без него.
«Да, мы остались в Катаре отдохнуть, более трёх лет не путешествовали, а для меня это некая жизненная энергия. Прилетели дети, а муж остался работать, так и не смог вырваться», — написала многодетная мама в своем микроблоге. Стоит отметить, что о разногласиях в отношениях с супругом Мария речи не ведет. Однако в Сети часто появлялись слухи о неминуемом расставании. По мнению общественности, об этом говорит тот факт, что за десять лет совместной жизни Кожевникова и Васильев не подумали об официальной регистрации брака.
Однако, по мнению самой Марии, штамп в паспорте не гарантирует защиту от разводов и счастье в семье. «У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности», — добавила она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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