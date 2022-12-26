. Медведев оценил вероятность переговоров с Украиной

Зампред СБ Медведев назвал бессмысленными переговоры с нынешним руководством УкраиныСюжетСпециальная военная операция на Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» оценил вероятность переговоров с Киевом. Он назвал бессмысленным диалог с нынешним украинским руководством.

По мнению зампреда Совбеза, Россия борется не с украинским народом, а с политиками, которые пришли к власти «в результате государственного переворота».

«Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», — резюмировал Медведев.

Ранее зампред Совбеда заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

