Медведев оценил вероятность переговоров с Украиной
Сегодня, 00:14
Зампред СБ Медведев назвал бессмысленными переговоры с нынешним руководством УкраиныСюжетСпециальная военная операция на Украине
Ранее зампред Совбеда заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.
Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» оценил вероятность переговоров с Киевом. Он назвал бессмысленным диалог с нынешним украинским руководством.
По мнению зампреда Совбеза, Россия борется не с украинским народом, а с политиками, которые пришли к власти «в результате государственного переворота».
«Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году», — резюмировал Медведев.
Ранее зампред Совбеда заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.
По материалам: lenta.ru