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Медведев опубликовал прогноз на 2023 год

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предсказал повышение цен на нефть и газ в 2023 году

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал прогноз на 2023 год в своем Telegram-канале.

Как объяснил Медведев, перед Новым годом «все любят делать прогнозы». «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — добавил он. Так, по мнению политика, в следующем году может произойти повышение цен на нефть и газ до 150 долларов за баррель и 5000 долларов за одну тысячу кубометров соответственно. Кроме того, Великобритания может вернуться в Евросоюз, после чего он распадется, а евро перестанет быть в ходу.

Также Медведев предсказал, что Польша и Венгрия захватят западные области Украины, а на базе Германии и «примкнувших к ней сателлитов» — в частности, Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, «Киевской республики» — создадут «Четвертый рейх». После этого между ним и Францией наступит война, которая повлечет за собой раздел Европы, включая новый раздел Польши.

«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил зампред Совбеза.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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