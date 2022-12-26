. Медведев рассказал об озолотившихся от зерновой сделки американских компаниях

Зампред СБ России Медведев: крупные американские компании озолотились от зерновой сделки

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» рассказал, что ряд американских компаний сильно озолотились из-за ситуации вокруг зерновой сделки. По его словам, главной целью данных договоренностей является помощь беднейшим странам мира, однако на деле все происходит иначе.

«Вещи надо называть своими именами: США исповедуют неоколониализм. Пытаются по-прежнему делать вид, что весь мир — их колония, диктовать кабальные условия, вести себя без оглядки на право и мораль, грабить на каждом шагу», — заявил он.

Медведев уточнил, что крупные американские компании скупили украинские сельхозугодия, что позволило им озолотиться от зерновой сделки. При этом он отметил, что эта инициатива была направлена на экспорт зерна из России и Украины в беднейшие страны для предотвращения голода, а в конечном итоге они получают лишь около трех-пяти процентов таких грузов.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что зерновая сделка реализуется в односторонних интересах Европейского союза (ЕС). Он пояснил, что более шести миллионов тон зерна достались Евросоюзу. Из них 43 процента пришлось на кукурузу, а 29 процентов — на пшеницу.