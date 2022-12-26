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Минфин пообещал выполнить все бюджетные обязательства даже под санкциями

Минфин пообещал выполнить все бюджетные обязательства даже под санкциямиГлава Минфина Силуанов: РФ выполнит все бюджетные обязательства, несмотря на санкции

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News пообещал, что Россия выполнит все бюджетные обязательства, даже находясь под санкциями.

«Задача Минфина и задача правительства заключается в том, чтобы, несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках, наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены», — подчеркнул министр финансов.

Силуанов добавил, что Россия проводит политику по снижению дефицита бюджета. В 2022 и 2023 годах он планируется на уровне около двух процентов ВВП, а к 2025 году ожидается снижение этого показателя до отметки ниже одного процента.

Ранее глава Минфина назвал причины текущего ослабления рубля и связал это с ростом импорта в Россию. По его словам, введение ограничений на нефть и газ не оказывают существенного влияния на российский рынок.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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