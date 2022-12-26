. Минобороны: российские войска перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS ВСУ
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Минобороны: российские войска перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS ВСУ

Минобороны: российские войска перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. В ЛНР, ДНР и Запорожской области российские войска за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ВСУ.

Рядом с городом Северск в ДНР в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие РФ уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб», рядом с населенным пунктом Макеевка в ЛНР ликвидировали две установки реактивной системы залпового огня «Град». В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США. Противовоздушная оборона за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

На Красно-Лиманском направлении артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ рядом с населенным пунктом Терны в Донецкой народной республике. Российские подразделения уничтожили две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области ликвидировали более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. На Донецком направлении российские войска в ходе наступательных действий ликвидировали свыше 80-ти военнослужащих и наемников противника, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении артиллерия нанесла поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ. Противник пытался контратаковать позиции российских войск рядом с Павловкой и Владимировкой ДНР. На этом направлении за сутки уничтожили более 50-ти военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

Ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 86-ти районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики ликвидировали пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7747 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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