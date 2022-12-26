. На Филиппа Киркорова испражнился кролик на съемках новогоднего шоу "Маска + Аватар": "Он какает на меня!"
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На Филиппа Киркорова испражнился кролик на съемках новогоднего шоу "Маска + Аватар": "Он какает на меня!"

На Филиппа Киркорова испражнился кролик на съемках новогоднего шоу "Маска + Аватар": "Он какает на меня!"

В Сети появились кадры с курьезным происшествием на съемках одного из новогодних шоу. В неприятную ситуацию попал 55-летний Филипп Киркоров. На короля российской эстрады справил нужду кролик - символ 2023 года.

Телеканал НТВ решил объединить в Новый год два популярных шоу – "Аватар" и "Маска", чтобы создать по-настоящему праздничное настроение.


Однако на съемках передачи произошел конфуз, когда Филипп Киркоров взял в руки черного кролика, сидя за столом вместе с остальными звездами российской эстрады.

"Черный кролик - символ 2023 года. Он нам всем точно принесет удачу", - произнес 39-летний Сергей Лазарев. 

Однако у животного явно были свои планы - кролик решил испражниться прямо в руки Филиппа Киркорова, который и держал его.

"ААА, он какает на меня!" - закричал экс-супруг Аллы Пугачевой в тот момент, когда нужно было поздравить зрителей с Новым годом.

Пользователи Сети теперь шутят, что грядущий год явно не сулит ничего хорошего королю российской эстрады.


Тигренок обделался прямо на руках у Николая Баскова

Напомним, Николай Басков в прошлом году попал в похожий скандал после появления в Сети видео с испражняющимся тигренком со съемок очередного новогоднего "Голубого огонька" для телеканала "Россия 1". 

В Сети вызвало возмущение видео, на котором Николай Басков держит тигренка и громко поет ему в морду после того, как он несколько раз облегчился у него на руках под дружный смех окружающих.


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По материалам: uposters.ru

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