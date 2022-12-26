. На российской нефтяной шахте произошло задымление
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На российской нефтяной шахте произошло задымление

На российской нефтяной шахте произошло задымлениеНа нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление, на место направлены спасатели

На нефтедобывающей шахте в Республике Коми произошло задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По информации ведомства, инцидент случился около 14:55 мск в понедельник, 26 декабря, в нефтешахте №3 в поселке Ярега городского округа Ухта. Задымление зафиксировано в уклонном блоке 2Т-4.

На место ЧП направлены военизированные горноспасательные части, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

12 июня сообщалось, что на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине 320 метров. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров. Позднее выяснилось, что открытого горения в шахте не наблюдалось.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На российской нефтяной шахте произошло задымление
На российской нефтяной шахте произошло задымление
Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о волонтерском движении
Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о
В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей
В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей
Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в Усть-Илимске
Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в
Анатолий Белый остался без друзей в России
Анатолий Белый остался без друзей в России
Лера Кудрявцева хочет прибить музыкального критика
Лера Кудрявцева хочет прибить музыкального критика
Сергей Жуков рассказал, почему не хочет общаться Алексеем Потехиным
Сергей Жуков рассказал, почему не хочет общаться Алексеем Потехиным
Филипп Киркоров влюбился под Новый год
Филипп Киркоров влюбился под Новый год
Дочка певицы Славы рассказал, как получила предложение руки и сердца
Дочка певицы Славы рассказал, как получила предложение руки и сердца
Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в которых снимался
Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в
Анастасия Волочкова переживает за дочь, с которой не общается месяцами
Анастасия Волочкова переживает за дочь, с которой не общается месяцами
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян

Топ на сегодня

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна

Еще по теме

СМИ: Из шахты «Заполярная-2» в Воркуте эвакуируют горняков
В российской шахте произошло задымление
ЧП в Коми: на шахте произошло задымление, под землей остались рабочие
На кузбасской шахте произошло задымление