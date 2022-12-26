. На сайте IRK.ru открылось голосование в новогоднем конкурсе «Самый лучший кот»
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На сайте IRK.ru открылось голосование в новогоднем конкурсе «Самый лучший кот»

На сайте IRK.ru открылось голосование в новогоднем конкурсе «Самый лучший кот»

На сайте IRK.ru 26 декабря открывается голосование в новогоднем конкурсе «Самый лучший кот». Проголосовать за понравившиеся фотографии можно до 29 декабря 2022 года.

Зарегистрировано рекордное количество участников: более трехсот! Фото своих любимцев читатели присылали с 19 по 25 декабря.

Итоги конкурса проведем 30 декабря 2022 года. Трое участников, набравших максимальное количество голосов, получат подарки от зоомагазина «Самый Рыжий»: сертификаты на 1000, 2000 и 3000 рублей.

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По материалам: irk

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