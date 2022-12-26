. Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон

Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон

Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дронReuters: над столицей Южной Кореи Сеулом был замечен северокорейский БПЛА

Над столицей Южной Кореи Сеулом был замечен северокорейский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), на данный момент дрон уже вышел из южнокорейского воздушного пространства. По данным военных, дрон не нес на себе никакого вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters и подтверждает местное агентство Yonhap.

Северокорейские беспилотники утром 26 декабря пересекли границу между Северной и Южной Кореей, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. Из-за этого по запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту аварию на Пхеньян.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Три группы россиян призвали осторожнее подходить к публикациям в соцсетях
Три группы россиян призвали осторожнее подходить к публикациям в
Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон
Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон
Райан Куглер рассказал о сюжете второй части «Черной пантеры» до смерти Боузмана
Райан Куглер рассказал о сюжете второй части «Черной пантеры» до
Расчетный счет для юридических лиц
Расчетный счет для юридических лиц
Просвечиваем рыбок
Просвечиваем рыбок
Преимущества профессионального сведения и мастеринга
Преимущества профессионального сведения и мастеринга
"Гостья из будущего" получит новую версию - в 2023 году выйдет фильм "Сто лет тому назад"
"Гостья из будущего" получит новую версию - в 2023 году
Победительница популярного шоу на НТВ раскрыла закулисье передачи
Победительница популярного шоу на НТВ раскрыла закулисье передачи
Для устойчивой и легкой походки: как сделать нескользкую подошву на любой обуви
Для устойчивой и легкой походки: как сделать нескользкую подошву на
Жители Иркутского района пожаловались на серый снег
Жители Иркутского района пожаловались на серый снег
За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
Водитель Toyota Corolla погиб, врезавшись в фуру в Тулунском районе
Водитель Toyota Corolla погиб, врезавшись в фуру в Тулунском районе

Топ на сегодня

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Лайма Вайкуле лицемерно заговорила на другом языке
Лайма Вайкуле лицемерно заговорила на другом языке
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях

Еще по теме

Глава КНДР пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян
Южная Корея и КНДР согласовали саммит 27 апреля
В Сеуле оценили открытие «горячей линии» с КНДР
Ким Чен Ын впервые встретился с представителями Южной Кореи