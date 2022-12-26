. Народные приметы на январь 2023 года

Приметы и суеверия испокон веков выручают нас, придают уверенности и помогают найти путь к счастью. О том, что принесет нам январь 2023 года, расскажет народная мудрость. Наблюдения наших предков помогут не только привлечь удачу, но и узнать о том, какой будет погода.

В начале 2023 года многим требуется поддержка чтобы начать новую страницу жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с народными приметами, чтобы уберечься от проблем и найти способ привлечь в жизнь благополучные перемены.

1 января: снежную зиму сулят снегири, громко поющие на ветвях деревьев. Чем сильнее ветер в этот день, тем лучше урожай.

2 января: чем больше снега, тем больше хлеба. Пасмурный день — к потеплению. Ветер в трубах завывает — к метелям и ненастью.

3 января: сегодня блины пекут и молча их едят, чтобы желания сбылись. Кто гостей не привечает, тот и год в бедности проводит.

4 января: по примете в этот день нельзя мимо чужих бед проходить. Птиц не слышно — ненастье близко. Оттепель пришла — ждут крепких морозов.

5 января: ветер сегодня с юга дует — урожай богатым будет как в полях, так и в лесу. Сегодня деньги без нужды тратить — весь год с пустым кошельком ходить.

6 января: сегодня по примете дом пустым не оставляют, чтобы лихо не привлечь. Слезы лить — весь год смурным ходить.

7 января: по примете сегодня дом заговоренным веником подметают, чтобы от нечисти избавиться. День ясный — ждут морозов.

8 января: солнце выглядывает — пшеницы много будет. Сегодня по поверьям на суженого гадают и ответы на насущные вопросы получают.

9 января: сегодня обереги на дверях развешивают, чтобы злых людей отвадить и нечисть отогнать. Снег валит — зима мокрая будет, а лето — грозовое.

10 января: сегодня тем, кто ругается, покоя не видеть. День праздно провести — неудачи привлечь. Заката не видно за тучами — ждут ненастной погоды.

11 января: сегодня по примете от болезней можно избавиться, если отвар на здоровье заговорить и в баню сходить. Ветреная погода — заморозки скоро.

12 января: в этот день по примете на охоту идут. Тем, кому повезет с добычей вернуться, с удачей весь год не расстанутся. Оттепели начались — урожай будет плохим.

13 января: сегодня чем больше гостей, тем больше достатка. Южный ветер — лето теплое. Ветер с севера — весна поздняя.

14 января: сегодня в долг давать — год без денег провести. Плодородным год будет, если снег идет и мороз крепчает.

15 января: сегодня из дома далеко не уходят и чужим в глаза не смотрят, чтобы порчу никто не навел. Чем морознее, тем больше грибов.

16 января: сегодня домовых задабривают и дома убирают. Болезни тем не страшны, кто травяные настои пьет и дома чистоту блюдет.

17 января: много снега — много меда. Из дома нечисть прогоняют полынью и можжевельником, а в косяки дверные нож вгоняют, чтобы ведьма через порог не переступила.

18 января: талой одой умыться — от хворей оградиться. Вьюжит днем — осень будет с орехами и грибами.

19 января: святой воды напиться и ею умыться — год удачу привлекать, болезней не знать. Кто сегодня бранится, тот удачи лишится.

20 января: сегодня стараются громко не говорить, чтобы удачу не потерять. Сухое лето придет, если погода ясная и морозная.

21 января: грозовым лето будет, если ветер западный. Сегодня гостей привечать — дома проблем не знать.

22 января: без дела сидеть — год в нужде просидеть. По примете сегодня еду заговаривают, чтобы все блага в дом привлечь.

23 января: инея много — лето с дождями частыми, а если южный ветер задувает, то гроз летом будет много.

24 января: сегодня стараются меньше говорить, чтобы бед не навлечь. Снега много — урожай добрый.

25 января: каравай испечь и с домочадцами его съесть — к благополучию. Сегодня дом неприбранным оставить — неудачи привлечь.

26 января: сегодня по поведению кошек узнают погоду на несколько дней. Снег просел — оттепель идет.

27 января: иней на деревьях — к потеплению. День пасмурный — весна быстрая. Солнце и мороз — зима не скоро позиции сдаст.

28 января: сегодня по примете от порчи и сглаза зачищаются, ничего с земли не поднимают. Тусклые звезды — к потеплению.

29 января: северный ветер сулит морозную зиму и жаркое лето. Хороший урожай сулят пологие сугробы.

30 января: морозный день — грозовое лето. Из дома задом наперед выходят, чтобы бед не привлечь.

31 января: вьюжный день — лето позднее, осень урожайная. Ясный полдень — теплая весна.