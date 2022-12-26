. Народные приметы на январь 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Народные приметы на январь 2023 года

Народные приметы на январь 2023 года

Приметы и суеверия испокон веков выручают нас, придают уверенности и помогают найти путь к счастью. О том, что принесет нам январь 2023 года, расскажет народная мудрость. Наблюдения наших предков помогут не только привлечь удачу, но и узнать о том, какой будет погода.


В начале 2023 года многим требуется поддержка чтобы начать новую страницу жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с народными приметами, чтобы уберечься от проблем и найти способ привлечь в жизнь благополучные перемены.

1 января: снежную зиму сулят снегири, громко поющие на ветвях деревьев. Чем сильнее ветер в этот день, тем лучше урожай.

2 января: чем больше снега, тем больше хлеба. Пасмурный день — к потеплению. Ветер в трубах завывает — к метелям и ненастью.

3 января: сегодня блины пекут и молча их едят, чтобы желания сбылись. Кто гостей не привечает, тот и год в бедности проводит.

4 января: по примете в этот день нельзя мимо чужих бед проходить. Птиц не слышно — ненастье близко. Оттепель пришла — ждут крепких морозов.


5 января: ветер сегодня с юга дует — урожай богатым будет как в полях, так и в лесу. Сегодня деньги без нужды тратить — весь год с пустым кошельком ходить.

6 января: сегодня по примете дом пустым не оставляют, чтобы лихо не привлечь. Слезы лить — весь год смурным ходить.

7 января: по примете сегодня дом заговоренным веником подметают, чтобы от нечисти избавиться. День ясный — ждут морозов.

8 января: солнце выглядывает — пшеницы много будет. Сегодня по поверьям на суженого гадают и ответы на насущные вопросы получают.

9 января: сегодня обереги на дверях развешивают, чтобы злых людей отвадить и нечисть отогнать. Снег валит — зима мокрая будет, а лето — грозовое.

10 января: сегодня тем, кто ругается, покоя не видеть. День праздно провести — неудачи привлечь. Заката не видно за тучами — ждут ненастной погоды.


11 января: сегодня по примете от болезней можно избавиться, если отвар на здоровье заговорить и в баню сходить. Ветреная погода — заморозки скоро.

12 января: в этот день по примете на охоту идут. Тем, кому повезет с добычей вернуться, с удачей весь год не расстанутся. Оттепели начались — урожай будет плохим.

13 января: сегодня чем больше гостей, тем больше достатка. Южный ветер — лето теплое. Ветер с севера — весна поздняя.

14 января: сегодня в долг давать — год без денег провести. Плодородным год будет, если снег идет и мороз крепчает.

15 января: сегодня из дома далеко не уходят и чужим в глаза не смотрят, чтобы порчу никто не навел. Чем морознее, тем больше грибов.

16 января: сегодня домовых задабривают и дома убирают. Болезни тем не страшны, кто травяные настои пьет и дома чистоту блюдет.

17 января: много снега — много меда. Из дома нечисть прогоняют полынью и можжевельником, а в косяки дверные нож вгоняют, чтобы ведьма через порог не переступила.

18 января: талой одой умыться — от хворей оградиться. Вьюжит днем — осень будет с орехами и грибами.

19 января: святой воды напиться и ею умыться — год удачу привлекать, болезней не знать. Кто сегодня бранится, тот удачи лишится.


20 января: сегодня стараются громко не говорить, чтобы удачу не потерять. Сухое лето придет, если погода ясная и морозная.

21 января: грозовым лето будет, если ветер западный. Сегодня гостей привечать — дома проблем не знать.

22 января: без дела сидеть — год в нужде просидеть. По примете сегодня еду заговаривают, чтобы все блага в дом привлечь.

23 января: инея много — лето с дождями частыми, а если южный ветер задувает, то гроз летом будет много.

24 января: сегодня стараются меньше говорить, чтобы бед не навлечь. Снега много — урожай добрый.

25 января: каравай испечь и с домочадцами его съесть — к благополучию. Сегодня дом неприбранным оставить — неудачи привлечь.

26 января: сегодня по поведению кошек узнают погоду на несколько дней. Снег просел — оттепель идет.

27 января: иней на деревьях — к потеплению. День пасмурный — весна быстрая. Солнце и мороз — зима не скоро позиции сдаст.

28 января: сегодня по примете от порчи и сглаза зачищаются, ничего с земли не поднимают. Тусклые звезды — к потеплению.


29 января: северный ветер сулит морозную зиму и жаркое лето. Хороший урожай сулят пологие сугробы.

30 января: морозный день — грозовое лето. Из дома задом наперед выходят, чтобы бед не привлечь.

31 января: вьюжный день — лето позднее, осень урожайная. Ясный полдень — теплая весна.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ольга Бузова похвасталась сюрпризом от тайного ухажера, а поклонники не спешат очаровываться
Ольга Бузова похвасталась сюрпризом от тайного ухажера, а поклонники
Минобороны: российские войска перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS ВСУ
Минобороны: российские войска перехватили шесть реактивных снарядов
В Иркутске образовались восьмибалльные пробки утром 26 декабря
В Иркутске образовались восьмибалльные пробки утром 26 декабря
В Иркутской области численность волков почти в два раза превышает норму
В Иркутской области численность волков почти в два раза превышает
Народные приметы на январь 2023 года
Народные приметы на январь 2023 года
Глава Минфина Силуанов: Россия пойдет на принцип в вопросах поставки нефти Западу
Глава Минфина Силуанов: Россия пойдет на принцип в вопросах поставки
Российский посол заявил о полной деградации Запада
Российский посол заявил о полной деградации Запада
В США раскрыли последствия санкций против России для доллара
В США раскрыли последствия санкций против России для доллара
В США обвинили губернатора Техаса в угрозе жизни незаконных мигрантов
В США обвинили губернатора Техаса в угрозе жизни незаконных мигрантов
Минфин пообещал выполнить все бюджетные обязательства даже под санкциями
Минфин пообещал выполнить все бюджетные обязательства даже под
Обманутые дольщики могут подать заявление на возмещение через "Госуслуги"
Обманутые дольщики могут подать заявление на возмещение через
Восточный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года
Восточный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Топ на сегодня

Режиссер «Русалочки» прокомментировал выбор темнокожей актрисы на главную роль
Режиссер «Русалочки» прокомментировал выбор темнокожей актрисы на
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Приключения и суета: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года
Приключения и суета: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 декабря
В Британии раскритиковали ультиматум Байдена в адрес Лондона
В Британии раскритиковали ультиматум Байдена в адрес Лондона

Еще по теме

Народные приметы на ноябрь 2021 года
Народные приметы на январь 2022 года
Народные приметы на декабрь 2022 года
Народные приметы на январь 2021 года