. Няня устроилась на работу к блогерам и увидела камеру в неожиданном месте
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Няня устроилась на работу к блогерам и увидела камеру в неожиданном месте

Няня устроилась на работу к блогерам и увидела камеру в неожиданном местеНяня устроилась на работу к блогерам и увидела камеру в туалете

Сотрудница агентства по подбору нянь поделилась в TikTok историей о том, как устроила сотрудницу к популярным блогерам, в доме которых та увидела камеру в неожиданном месте. Она рассказала, что молодые родители установили систему видеонаблюдения по всем комнатам, в том числе в туалете.

HR-специалист рассказала, что нашла одной няне работу у известных блогеров. «Ее все устраивало, график отличный, зарплата замечательная. Родители — молодые, адекватные вроде бы люди, на первый взгляд», — рассказала девушка. По ее словам, нанявшие няню люди сразу предупредили ее о том, что в доме есть камеры. «Няню это не смутило, потому что ей нечего скрывать, она добросовестная, работает изумительно», — подчеркнула рассказчица.

«И тут через пару дней она мне звонит, бьется в истерике и говорит, что, когда она сидела на туалете, она подняла голову и увидела работающую камеру», — возмутилась сотрудница агентства. После случившегося, как отметила автор ролика, у няни появилось отвращение к нанявшей ее семье. «Она спросила, почему ее не предупредили о камерах в туалете, но ей сказали, что они предназначены для безопасности детей», — пересказала автор. При этом она добавила, что упомянутая туалетная комната предназначена для обслуживающего персонала: няни, повара, работницы по дому.

В комментариях под видео многие возмутились камерам в таком приватном месте, как туалет. «Я бы в суд подала», — написала одна из пользовательниц. Другие отметили, что установка видеонаблюдения в таких местах действительно обеспечивает безопасность детей. Были случаи, когда няни избивали или трогали детей в туалете, написали пользователи.

Ранее другая пользовательница TikTok по имени Даниэлла рассказала о том, как подсмотрела за работой няни с помощью камер видеонаблюдения. Блогерша обнаружила ее спящей и крайне возмутилась тем, что она не присматривала за ребенком.

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По материалам: lenta.ru

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