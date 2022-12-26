. Обманутые дольщики могут подать заявление на возмещение через "Госуслуги"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники долевого строительства, которые приобрели квартиры в проблемных домах, смогут подавать заявления на выплату возмещения через портал Госуслуг. Сделать это можно будет с середины следующего года.

Чтобы подать заявление, нужно зайти в личный кабинет. Далее от пользователя не потребуется заполнения полей заявления - данные автоматически подгрузятся из учетной записи. Можно будет воспользоваться как простой, так и электронной подписью.

Сейчас такое заявление можно подавать через сайт Фонда развития территорий или "Почту России".

Решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов.

Ранее эксперты рассказывали, что делать, если вы вложились в проект, который из перспективного стал безнадежным. Вернуть свои деньги будет крайне сложно, и многое в таких ситуациях зависит от типа контракта, заключенного между застройщиком и покупателем.

В начале месяца стало известно, что услуги в МФЦ будут доступны для граждан без предоставления паспорта. Чтобы это стало возможным, будет задействована биометрическая идентификация. Нововведения запрещают хранить в ЕБС информацию о гражданах, не достигших 14 лет, а также геномную информацию и информацию, относящуюся к государственной тайне.