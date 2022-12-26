. Ольга Бузова похвасталась сюрпризом от тайного ухажера, а поклонники не спешат очаровываться
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Ольга Бузова похвасталась сюрпризом от тайного ухажера, а поклонники не спешат очаровываться

Ольга Бузова похвасталась сюрпризом от тайного ухажера, а поклонники не спешат очаровываться

Недавно Ольга поделилась в сети подарком от тайного поклонника. Однако ее фанаты скептически отнеслись к такому подарку. Но давайте обо всем по порядку.


Наверняка многие из вас в курсе, что Бузовой не везет в любви. Практически всех своих бывших поклонников Ольга считала предателями. Но это не останавливает звезду от поисков настоящей любви. Сама Ольга считает, что любовь существует и она надеется встретить того самого.


И вот тут похоже объявился новый поклонник. Бузова поделилась своей радостью. Ей прислали три огромных корзины с красными розами. В каждой корзине белыми розами выложено ее имя.


Сама Ольга в восторге. Такого количества роз я еще не видела, а как они пахнут - заявляет Бузова. И действительно, если взглянуть на фото, то масштаб подарка впечатляет. Самого поклонника Оля пока не показывает и имени тоже не сообщает.

В связи с этим у фанатов складывается впечатление, что Бузова сама все подстроила. Они высказывают мнение, что дескать она сама заказала себе такой подарок и теперь делает из этого инфоповод.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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