Остаются последние дни, чтобы забрать по Game Pass дополнительные бонусы к играм Riot Games
Несколько недель назад, в декабре, Microsoft и Riot Games объявили, что игроки могут связать свои аккаунты и получить огромное количество бонусов в проектах Riot Games, если они подписаны на Game Pass. Только для игры League of Legends в рамках сотрудничества с Riot Games предлагается бонусов более чем на $1000.
Как долго игроки с Game Pass будут иметь доступ к бонусам в играх Riot Games — неизвестно. Но только в течение ограниченного времени можно получить дополнительные приятные сюрпризы в играх издательства. Тем, кто свяжет аккаунты Xbox и Riot Games до 1 января 2023 года, дополнительно дадут следующие подарки:
VALORANT — Pocket Sage Buddy
League of Legends — Masterwork Chest and Key
Teamfight Tactics — Little Legend Rare Egg
Wild Rift — Random Emote Chest
Legends of Runeterra — Prismatic Chest
Остается меньше недели, чтобы связать свои аккаунты Xbox и Riot Games с дополнительными бонусами. О том, каким образом связать аккаунты мы писали здесь.