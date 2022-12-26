. Остаются последние дни, чтобы забрать по Game Pass дополнительные бонусы к играм Riot Games
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Остаются последние дни, чтобы забрать по Game Pass дополнительные бонусы к играм Riot Games

Остаются последние дни, чтобы забрать по Game Pass дополнительные бонусы к играм Riot Games


Несколько недель назад, в декабре, Microsoft и Riot Games объявили, что игроки могут связать свои аккаунты и получить огромное количество бонусов в проектах Riot Games, если они подписаны на Game Pass. Только для игры League of Legends в рамках сотрудничества с Riot Games предлагается бонусов более чем на $1000.

Как долго игроки с Game Pass будут иметь доступ к бонусам в играх Riot Games — неизвестно. Но только в течение ограниченного времени можно получить дополнительные приятные сюрпризы в играх издательства. Тем, кто свяжет аккаунты Xbox и Riot Games до 1 января 2023 года, дополнительно дадут следующие подарки:



VALORANT —  Pocket Sage Buddy



League of Legends — Masterwork Chest and Key



Teamfight Tactics — Little Legend Rare Egg



Wild Rift — Random Emote Chest



Legends of Runeterra —  Prismatic Chest

Остается меньше недели, чтобы связать свои аккаунты Xbox и Riot Games с дополнительными бонусами. О том, каким образом связать аккаунты мы писали здесь.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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