. Остаются последние дни, чтобы забрать по Game Pass дополнительные бонусы к играм Riot Games





Несколько недель назад, в декабре, Microsoft и Riot Games объявили, что игроки могут связать свои аккаунты и получить огромное количество бонусов в проектах Riot Games, если они подписаны на Game Pass. Только для игры League of Legends в рамках сотрудничества с Riot Games предлагается бонусов более чем на $1000.

Как долго игроки с Game Pass будут иметь доступ к бонусам в играх Riot Games — неизвестно. Но только в течение ограниченного времени можно получить дополнительные приятные сюрпризы в играх издательства. Тем, кто свяжет аккаунты Xbox и Riot Games до 1 января 2023 года, дополнительно дадут следующие подарки:

— Pocket Sage Buddy— Masterwork Chest and Key— Little Legend Rare Egg— Random Emote Chest— Prismatic Chest

Остается меньше недели, чтобы связать свои аккаунты Xbox и Riot Games с дополнительными бонусами. О том, каким образом связать аккаунты мы писали здесь.