. Победительница популярного шоу на НТВ раскрыла закулисье передачи
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Победительница популярного шоу на НТВ раскрыла закулисье передачи

Победительница популярного шоу на НТВ раскрыла закулисье передачиПобедительница «Маска. Танцы» Адушкина рассказала, что три месяца ежедневно репетировала

Победительница популярного шоу «Маска. Танцы» на телеканале НТВ, блогерша Катя Адушкина раскрыла закулисье передачи. В беседе с изданием StarHit она рассказала, что три месяца ежедневно репетировала номера.

«Я хоть и горжусь собой и рада, что все преодолела, но в последних выпусках не чувствовала своего тела вообще»,
— прокомментировала блогерша свою победу в шоу.

Репетиции номеров, по ее словам, проходили ежедневно на протяжении трех месяцев. Некоторые из номеров не получались с первого раза, отметила участница шоу. «Где-то ты падаешь, где-то тебя роняют, а где-то прямо на сцене нужно поменять весь номер. И у меня случались срывы, я плакала и в самом костюме несколько раз», — вспомнила Адушкина.

Ранее шоумен Тимур Родригез сообщил, что получил травму во время съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» канала НТВ. Телеведущий добавил, что некоторое время ему придется передвигаться на костылях. Он уточнил, что это поможет ему быстрее восстановиться и вернуться в строй.

«Маска. Танцы» — проект на телеканале НТВ, в рамках которого четырнадцать звездных участников выступают с танцевальными номерами в необычных костюмах, скрывая свою личность. Номера участников судят члены жюри: Тимур Родригез, хореограф Егор Дружинин, юморист Сергей Светлаков, певица Клава Кока и актриса Мария Горбань. Ведущий шоу — музыкант Юрий Музыченко.

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По материалам: lenta.ru

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