. Почему пропадает квашеная капуста и что делать, если она прокисла

Хрустящая квашеная капуста ― одна из вкуснейших и полезных зимних закусок. Она долго хранится, поэтому появление специфического запаха как минимум удивляет хозяйку. Но здесь ничего странного нет. При неправильном хранении закуска пропадает. К счастью, выбрасывать еду не придется. Редакция Rsute в этом материале поведает, что нужно делать, если квашеная капуста прокисла.

Почему квашеная капуста пропадает

Ферментированную закуску хранят в холодильнике или прохладной кладовке. Она «боится» теплого воздуха. При неправильном хранении капуста начинает портиться.

Все дело в составе закуски. В ней содержатся живые микроорганизмы. Именно они участвуют в процессе брожения и дают продукту тот пикантный вкус, который мы так любим.





При комнатной температуре они начинают активно развиваться. Капуста скисает, от нее веет специфическим ароматом. Отметим, что при неправильном хранении овощная нарезка может попросту высохнуть, но это случается нечасто.

Порой капуста начинает портиться еще во время приготовления. Если при брожении овощ поднимается над уровнем солевого раствора, то с большой вероятностью он пропадет.

Что нужно делать, если квашеная капуста прокисла

Испорченный продукт не спешите выбрасывать в ведро для отходов. Прокисшая овощная нарезка еще сослужит вам службу на кухне.





Квашеную капусту с излишней кислинкой можно использовать для приготовления блюд. Например, для первых блюд (щей или солянки).

Прокисшую капусту нужно подготовить:

отжать от рассола;

плотно положить в какую-то емкость;

залить кипятком.

Все, один из ингредиентов блюда готов. Опытные домохозяйки советуют смешать квашеную капусту со свежей.

Что делать, если закуска слишком кислая

Простой лайфхак, который поможет избавить свежую капусту от излишней кислоты. Достаточно промыть нарезку проточной водой. Для этого выложите закуску в дуршлаг, чтобы удобнее было избавляться от кислоты. Спустя несколько минут попробуйте капусту. Если она чересчур кислая, повторите процедуру.





Исправить можно еще неготовое блюдо. Когда капуста уже заквасилась, но по соли перебор, можно добавить сахара. Она отлично нейтрализует кислоту. Пробуйте, чтобы не переборщить с сахаром. Он вступает в реакцию с рассолом и делает вкус более мягким. Когда капустка станет съедобной, следует добавить заправку из растительного масла и измельченного лука.

Кислую закуску можно исправить свежими ингредиентами. В нее можно покрошить:

огурцы;

морковь;

лук;

шпинат;

свеклу с зеленью;

цветную капусту;

сельдерей;

грибы.

Как видите, исправить ситуацию с прокисшей капустой можно. В итоге вместо пропавшего продукта вы получите пикантную закуску.