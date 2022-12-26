. Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
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Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год

Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за годTinkoff dаta: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 20 процентов за год

Средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 20 процентов и составила 2102 рубля. О подорожании поздравления сказано в исследовании Tinkoff Data (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Для расчета индекса использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году индекс Деда Мороза увеличится еще на 12 процентов, до 2356 рублей. В целом за последние пять лет индекс вырос в два раза.

Среди городов-миллионников самый высокий индекс Деда Мороза оказался в Москве. С 2021 года он взлетел на 28 процентов, до 2815 рублей. Самый высокий прирост индекса отмечен в Красноярске: если в прошлом году он составлял 1702 рубля, то в этом показатель увеличился на 33 процента, до 2260 рублей.

Ранее сообщалось, что приготовление салата оливье в этом году обойдется россиянам на семь процентов дороже, чем в 2021-м. В среднем на салат для четверых человек придется потратить 481 рубль, что на 34 рубля больше, чем в 2021 году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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