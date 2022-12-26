. Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в Усть-Илимске
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Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в Усть-Илимске

Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в Усть-Илимске

Руководство СУ СК России по Иркутской области направит в центральный аппарат Следственного комитета доклад о ситуации с трамваем в Усть-Илимске. Ранее жители Усть-Илимска обратились к председателю СК Александру Бастрыкину. Они просили разобраться в ситуации с закрытием линии скоростного трамвая, сообщается на сайте ведомства. Следователи начали проверку по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что жителей Усть-Илимска, выступающих против разрушения уникальной трамвайной линии, пытаются запугать. Об этом они сообщили в новом обращении к главе СК России А.И. Бастрыкину. В связи с появившейся информацией об угрозах в адрес активистов руководством СУ СК России по Иркутской области будет осуществлен их прием», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ситуации.

Протяженность трамвайной линии в Усть-Илимске — 30 километров, трамвай ходит только по одному маршруту — от 9-го микрорайона Усть-Илимска до промплощадки. Часть линии проходит по тайге.

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По материалам: irk

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