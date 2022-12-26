. Предсказания Ванги и Жириновского сбываются

Предсказательница Ванга и Жириновский давно говорили, но никто не верил. Болгарская провидица Ванга и Владимир Вольфович пророчили печальную участь недоброжелателям России. В Интернете все чаще обсуждают слова бывшего лидера ЛДПР, который неоднократно говорил о военных действиях на Украине. Еще в далеком 1999 году Владимир Вольфович в точных деталях описывал события нынешних дней. О темных намерениях Запада он предупреждал вплоть до своей смерти. Однако раньше не все верили его высказываниям — сейчас же, когда многое стало сбываться, выступления Жириновского стали пересматривать. Известный государственный деятель говорил и том, что будет с западными странами после окончания спецоперации. «Америка окончательно уйдет на американский континент — будет создано новое государство на базе трех государств: Канады, США и Мексики. НАТО распадется… Почему? Потому что слишком разные государства вошли в него! ЕС может не быть — будет другое образование северных стран: Германия, Франция, Британия, может быть, Голландия: четыре–пять крупных стран ближе к северу Европы», — уверенно заявлял при жизни политик. Жириновский также отмечал, что американская модель управления миром постепенно разрушится, а взоры человечества снова обратятся к России. Вскоре РФ займет достойное место на мировой арене и обретет новых союзников. «Через 20 лет будет мощнейший союз, состоящий из России, Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Будет союз пяти государств — это 400 миллионов человек, огромная территория. В этот союз входит ядерная держава — Россия, что обеспечит безопасность», — предсказал экс-председатель либерал-демократов. Владимир Жириновский делал точные прогнозы, благодаря аналитическим умозаключениям, политическому опыту и эрудиции. Однако его слова и мнение совпадало с легендарной провидицей, которая в свое время предрекла незавидную судьбу США. «Несправедливо, когда весь мир страдает из-за одного государства. Нельзя, чтобы Америка завладела и грабила богатства других государств. Та держава, которая объявится против России, проиграет и сгинет. И черная тень накроет Европу: люди притихнут в страхе!», говорила Ванга. Отчетливо видел будущее Украины Владимир Вольфович. «Не будет никакой Украины. Будет Житомирская губерния, Киевская, Одесская, Днепровская, Харьковская, Донецкая», вспомнили его слова в эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ.