. Преимущества профессионального сведения и мастеринга





Благодаря потоковой передаче музыки и цифровым музыкальным платформам независимые музыкальные исполнители имеют возможность создавать и выпускать свои альбомы. Когда дело доходит до микширования и мастеринга музыки, многие артисты могут потерпеть неудачу в качестве звука. Технически подкованные и профессиональные аудиоэксперты понимают, как самые тонкие изменения и модификации могут повлиять на общий звук, тон и смысл музыкального произведения. Некоторые музыканты могут не осознавать, какую роль играют сведение и мастеринг. Даже если у вас есть подход к своей музыке «сделай сам», вы должны изучить преимущества, которые инвестиции в профессиональное сведение и мастеринг могут предложить для вашей музыкальной карьеры.

Что такое сведение и мастеринг?

Микширование и мастеринг музыки — это две разные вещи, но обычно их объединяют, поскольку они дополняют друг друга. Микширование — это настройка и объединение аудиофайлов вместе, а мастеринг — это тонкая настройка всего аудио, чтобы придать ему наилучшее звучание при прослушивании.

Чтобы дать немного больше пояснений, разберем каждый элемент:

1. Сведение

Микширование аудио – процесс микширования включает в себя запись отдельных треков, будь то голос или инструмент, и преобразование их в стереофонический или многоканальный формат, или, проще говоря, смешивание всех отдельных частей, составляющих песню, и создание «собрать вместе».

При создании аудио микса вы будете использовать звуковое программное обеспечение, и основная цель — сбалансировать все отдельные треки вместе. В зависимости от используемого вами звукового программного обеспечения вам могут понадобиться некоторые фильтры и плагины, возможно, даже пакет, чтобы получить все фильтры и изменения, которые вы можете внести в записи. Затем, как только ваш микс будет готов, вы можете перейти к мастерингу.

2. Мастеринг

Мастеринг — это заключительный процесс доводки микса до наилучшего представления для распространения. Основная цель мастеринга состоит в том, чтобы улучшить и продвинуть ваш уже хорошо собранный микс в окончательной форме для слушателей.

Мастеринг — это отдельный процесс от микширования, но иногда инженеры, особенно более опытные звукорежиссеры, могут делать мастеринг во время микширования. Это этап, на котором трек собирается и настраивается для окончательного, сплоченного потока. Не забудьте на этом этапе добавить плавные переходы в начале и конце дорожки, а также пометить и отметить ваши метаданные.

Если вы новичок, этот производственный процесс может занять очень много времени. Вам нужно дождаться завершения микса, прежде чем приступать к мастерингу, чтобы у вас была возможность прослушать трек несколько раз на разных устройствах и быть уверенным, что вы готовы к следующему шагу. Конечно, лучшим вариантом было бы нанять профессионала по микшированию и мастерингу.