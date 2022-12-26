. Расчетный счет для юридических лиц
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Расчетный счет для юридических лиц


Это счет, который открывает юридическое лицо для проведения операций по счетам. Как правило, расчетный счет открывается в банке. Определенные типы расчетов (например, расчеты с использованием векселей) могут проводиться с использованием специальных счетов. Также расчетный счет может быть открыт в виде специального счета, на котором учитываются средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам предприятия. С расчетного счета производятся различные операции. Вы можете Открыть расчетный счет на выгодных условиях в банке Точка.

Расчетный счет для юридических лиц

Условия открытия расчетного счета

Это специальный счет в банке, который открывается и обслуживается банком для своих клиентов. На этот счет поступают денежные средства от клиентов, а также деньги клиентов, которые они перевели на свой расчетный счет. В итоге, расчетный счет – это счет, на котором накапливаются и учитываются денежные средства для дальнейшего их перевода.

Вы получаете счет, который открывается банком юридическому лицу при его регистрации в системе. По этому счету банк осуществляет все операции по счету, например, зачисление и списание денежных средств, а также осуществляет платежи, связанные с хозяйственной деятельностью юридического лица. В расчетном счете могут храниться денежные средства, которые принадлежат не только юридическому лицу, но и гражданам и организациям, не имеющим отношения к этому юридическому лицу. В настоящее время уникальные условия предоставляются юридическим лицам, что позволяет вам получать расчетные счета на выгодных условиях. 

Как открыть расчетный счет юридическому лицу?

Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо обратиться к любому банку. Для чего нужен расчетный счет для юридических лиц:

  1. Для безналичных расчетов между юр. лицами.
  2. Для получения кредита в банке.
  3. Для проведения платежей на предприятии.
  4. Для получения наличных денег в кассе предприятия.
  5. Для возможности проведения расчетов с помощью платежных карт.

Вы получаете специальный счет в банке, на котором хранятся собственные денежные средства организации, а также денежные средства, поступающие на расчетный счет от других лиц и организаций. Счета могут быть как именными, так и неименными. Именные счета оформляются на имя конкретного юридического лица. На неименных счетах денежные средства принадлежат банку, а юридическое лицо может распоряжаться ими по своему усмотрению.

# Бизнес

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