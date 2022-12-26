. Рецепт классической итальянской пиццы с эффектом дровяной печи: какие ингредиенты нужны для ее приготовления

Пицца — достаточно известный продукт не только за границей, но и на постсоветском пространстве. Готовится она несложно, тем не менее очень часто она получается какая-то не такая, в ней чего-то не хватает. Читайте далее, как приготовить настоящую итальянскую пиццу с эффектом дровяной печи.

Рецепт приготовления итальянской пиццы с эффектом дровяной печи

Ингредиенты, которые необходимы для приготовления этого шедевра:

70 грамм воды;

5 грамм сухих дрожжей;

6 грамм соли;

140 грамм муки;

10 грамм оливкового масла.

Для начинки подойдут любые продукты, к примеру, анчоусы, креветки, маслины, авокадо, чеснок, помидоры, оливки, острый и сладкий перец, моцарелла.





Чтобы приготовить эту вкуснейшую пиццу, нужно:

Для начала перемешать в воде дрожжи, соль и муку, а затем замесить тесто. После чего необходимо добавить 10 грамм подсолнечного масла и тщательно перемешать. Затем емкость с полученной смесью нужно накрыть полотенцем и дать постоять около 30 минут. После следует приготовить томатный кетчуп. Помидоры порезать небольшими кубиками, измельчить чеснок и высыпать на заранее разогретую сковородку с маслом. Прожарить все около 10 минут, пока не испарится вся жидкость, а соус станет более густым. Далее следует раскатать тесто на столе и переложить его в смазанную подсолнечным маслом форму. Затем смазать его ранее приготовленным соусом и выложить начинку, а именно креветки, анчоусы, маслины, оливки, чеснок, авокадо, немного помидоров, сладкий и острый перец, посыпать тертой моцареллой. Духовку разогреть до 270 градусов. Обдув включать не стоит. Затем на самое дно духовки нужно поставить форму с почти готовой пиццей. Именно это и позволит ей правильно зажариться и оставит эффект дровяной печки. Выпекать необходимо 12-15 минут, пока на краях не образуется золотистая, поджаренная корочка.

Довольно простой рецепт приготовления классической итальянской пиццы. А главное, можно использовать любые ингредиенты для начинки и нет особых правил приготовления, как в других рецептах.