. Рома Желудь рассказал о болезни мамы, новых отношениях и уходе из эскорта

26-летний Рома Желудь еще в прошлом году хвастался, что эскорт приносит ему хороший доход. Богатенькие клиенты на многое были готовы, чтобы приятно провести время с блогером. Однако теперь Рома решил завязать.

Желудь сообщил изданию "СтарХит", что осенью ему удалось уйти из сферы интимных услуг и избавиться от сексоголизма. "У меня сейчас есть отношения, они вытянули меня из болота, в котором я находился", — рассказал блогер.

Кроме того, Рома помогал больной маме и таскал ее по врачам. Эскортом он занимался в основном в Дубае, но из-за болезни близкого человека вернулся в Россию.

"Еще сейчас сильно переживаю за маму. У нее воспалились лимфоузлы после полугода ремиссии, возможно, вернулся рак… Она сейчас проходит обследование. Вроде все хорошо. Врачи у нас не очень хорошие в России, они все откладывают на потом, всех ненавидят. С ними сложно найти общий язык", — поделился блогер.

Рома Желудь поделился планами на будущее

От наркомании ему тоже удалось избавиться. Рома рассказал изданию, что теперь посещает только цивилизованные вечеринки и не общается с людьми, которые употребляют запрещенные вещества. Начав новую жизнь, Рома решил строить творческую карьеру — заняться режиссурой.

"Для меня очень важно реализоваться творчески. Я сделаю все очень круто! У меня уже были запросы от больших артистов, с Юлией Волковой планировали снять клип, но пока я ничего не делал для российских звезд, кроме небольших проектов", — поделился блогер.

