. Романов просит генпрокурора проверить все частные дома престарелых и хостелы
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Романов просит генпрокурора проверить все частные дома престарелых и хостелы

Романов просит генпрокурора проверить все частные дома престарелых и хостелы

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия») обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку всех частных домов престарелых и хостелов. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Такая профилактическая работа необходима для предупреждения трагедий, подобных произошедшей в Кемерово 24 декабря, считает депутат. 

Речь идет о совместной проверке региональных органов прокуратуры и МЧС всех частных помещений, оборудованных под проживание большого количества людей — пансионатов, гостиниц, домов престарелых, интернатов различного профиля, общежитий, хостелов, клиник, ночлежек, приютов и т.д. 

По мнению депутата, проверку следует провести максимально оперативно, пока сотрудники заведений не стали работать в дежурном режиме, который, как правило, устанавливают на время новогодних праздников.

Как писала «Парламентская газета», пожар в социальном приюте в Кемерове произошел в ночь на 24 декабря. Пожарные потушили огонь примерно через час после того, как получили сигнал о возгорании. В результате происшествия погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.

«Известно, что руководство сгоревшего приюта препятствовало проверкам органов пожарного надзора, представителя которого 7 декабря не допустили на объект, хотя визит был согласован с прокуратурой», — отметил Романов в своем депутатском запросе.

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По материалам: pnp.ru

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