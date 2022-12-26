. С 13 февраля по 30 марта на Ольхоне откроется экспозиция ледяных скульптур Olkhon Ice Park
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С 13 февраля по 30 марта на Ольхоне откроется экспозиция ледяных скульптур Olkhon Ice Park

С 13 февраля по 30 марта на Ольхоне откроется экспозиция ледяных скульптур Olkhon Ice Park

На Ольхоне мастера международного уровня со всей России создадут ледяные скульптуры на площадке протяженность в один километр. Экспозицию Olkhon Ice Park можно будет увидеть на острове с 13 февраля по 30 марта.

Мастера будут использовать особую технику создания скульптур — ледопластику. В качестве материала используют не готовые кубы льда, а ледяные наплески волн, разбивающихся о берег Байкала. У мастеров нет готовых эскизов, каждое произведение придумывают и создают на месте. На площадке со скульптурами организуют интерактивные развлекательные локации с горками и развлечениями для детей, а также фотозоны и другие объекты. Вход на мероприятия и просмотр экспозиции бесплатные.

Международный фестиваль ледовой скульптуры на Ольхоне проходит с 2020 года. За эти годы его посетило около 27 тысяч человек.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Остаются последние дни, чтобы забрать по Game Pass дополнительные бонусы к играм Riot Games
Остаются последние дни, чтобы забрать по Game Pass дополнительные
Необычная дополнительная опция в автомобиле
Необычная дополнительная опция в автомобиле
В реестр объектов культурного наследия Иркутской области вносят места проведения шаманских обрядов
В реестр объектов культурного наследия Иркутской области вносят места
Сбер приготовил выгодные новогодние предложения для малого бизнеса
Сбер приготовил выгодные новогодние предложения для малого бизнеса
С 13 февраля по 30 марта на Ольхоне откроется экспозиция ледяных скульптур Olkhon Ice Park
С 13 февраля по 30 марта на Ольхоне откроется экспозиция ледяных
В Тайване заявили о крупнейшем вторжении Китая в зону ПВО острова
В Тайване заявили о крупнейшем вторжении Китая в зону ПВО острова
Рецепт классической итальянской пиццы с эффектом дровяной печи: какие ингредиенты нужны для ее приготовления
Рецепт классической итальянской пиццы с эффектом дровяной печи: какие
Стала известна стоимость нового электрического «Москвича»
Стала известна стоимость нового электрического «Москвича»
Подборка забавных твитов о детях (18 фото)
Подборка забавных твитов о детях (18 фото)
Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году
Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023
Тестировщики Bethesda организуют крупнейший профсоюз, Microsoft не препятствует
Тестировщики Bethesda организуют крупнейший профсоюз, Microsoft не
Восемь машин столкнулись в ДТП под Москвой
Восемь машин столкнулись в ДТП под Москвой

Топ на сегодня

Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Медведев рассказал об озолотившихся от зерновой сделки американских компаниях
Медведев рассказал об озолотившихся от зерновой сделки американских
В США раскрыли последствия санкций против России для доллара
В США раскрыли последствия санкций против России для доллара
Минфин пообещал выполнить все бюджетные обязательства даже под санкциями
Минфин пообещал выполнить все бюджетные обязательства даже под

Еще по теме

Фестиваль Olkhon Ice Fest вошёл в график чемпионата мира по ледовому искусству на 2021-2022 год
В новогоднюю ночь на основной площади Тулы появятся ледяные скульптуры
Огромная горка соединит две центральные площади Москвы
Ледяные скульптуры и снежные узоры, созданные самой природой (ФОТО)