. С 13 февраля по 30 марта на Ольхоне откроется экспозиция ледяных скульптур Olkhon Ice Park

На Ольхоне мастера международного уровня со всей России создадут ледяные скульптуры на площадке протяженность в один километр. Экспозицию Olkhon Ice Park можно будет увидеть на острове с 13 февраля по 30 марта.

Мастера будут использовать особую технику создания скульптур — ледопластику. В качестве материала используют не готовые кубы льда, а ледяные наплески волн, разбивающихся о берег Байкала. У мастеров нет готовых эскизов, каждое произведение придумывают и создают на месте. На площадке со скульптурами организуют интерактивные развлекательные локации с горками и развлечениями для детей, а также фотозоны и другие объекты. Вход на мероприятия и просмотр экспозиции бесплатные.

Международный фестиваль ледовой скульптуры на Ольхоне проходит с 2020 года. За эти годы его посетило около 27 тысяч человек.