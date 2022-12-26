. Сбер приготовил выгодные новогодние предложения для малого бизнеса

В преддверии Нового года Сбер приготовил специальные предложения для малого бизнеса, которые помогут предпринимателям сэкономить. Клиенты смогут воспользоваться специальными условиями эквайрингового обслуживания, получить скидки на заказы в СберМаркете* и оформление страховых полисов в СберСтраховании**, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Ставка по эквайрингу для новых клиентов (включая тех, кто уже имеет расчётный счёт в Сбере, но ещё не подключал эквайринг) составляет всего 1% от суммы покупки, а за платежи по SberPay QR*** — 0,8%. Доступна для пользователей смарт-терминалов «Эвотор», в том числе сервиса «Мобильный кассир» Эвотора. Льготный тариф действует до конца месяца, в котором заключается договор эквайринга, и следующий полный месяц. Чтобы получить низкую ставку, нужно заключить договор эквайринга до 28 февраля 2023 года.

Новые клиенты СберМаркета получат скидку 25% на первый заказ на сумму от 5000 рублей. Если оплатить заказ бизнес-картой Сбера, скидка применится автоматически, а если любым другим способом — достаточно ввести промокод NEWSBER23****. Полные правила акции — на сайте СберМаркета. Тех, кто уже заказывал товары на СберМаркете раньше, получит 10-процентную скидку на повторный заказ от 5000 рублей по промокоду SBER23. Оба предложения действуют до 31 декабря 2022г. при любом способе оплаты, кроме подарочных сертификатов.

СберСтрахование предлагает юрлицам и индивидуальным предпринимателям приобрести полисы «Защита сотрудников» и «Личная защита онлайн» со скидкой 40% по промокоду SBER23*****.

«Защита сотрудников» позволяет застраховать персонал от несчастного случая и по ДМС. «Личная защита онлайн», в свою очередь, предоставляет защиту клиентам, оформивших кредиты, от непредвиденных обстоятельств со здоровьем. Страховая компания погасит финансовые обязательства, если заёмщик не сможет это сделать из-за потери трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания, а также выплатит компенсацию при длительном нахождении застрахованного на больничном.

ПАО Сбербанк

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**ООО СК «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» реквизиты, ИНН: 7706810747, ОГРН: 1147746683479, ОКПО: 17179351

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