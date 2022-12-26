. Сергей Лазарев рассказал о детской мечте на Новый год

Певец Сергей Лазарев так и не смог увидеть Деда Мороза. В преддверии Нового года звезды отечественного шоу-бизнеса поделились самыми волнительными воспоминаниями из их детства, а также рассказали о лучших подарках от Деда Мороза.Сергей Лазарев вспомнил, как в далеком детстве мечтал о снегокате, который можно тянуть за веревочку или нестись на нем с горки. Добрый волшебник исполнил его желание и оставил презент под елочкой. «Его мне подарил Дед Мороз. Единственное, я его не встретил. Мне сказали, что он пришел, а я уснул. Но на утро меня ждал снегокат. Очень хорошо помню этот момент», сказал Сергей.