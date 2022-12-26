. Сергей Жуков рассказал, почему не хочет общаться Алексеем Потехиным
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Сергей Жуков рассказал, почему не хочет общаться Алексеем Потехиным

Сергей Жуков рассказал, почему не хочет общаться Алексеем Потехиным
Певец Сергей Жуков не хочет восстанавливать дуэт. В 2006 году в группе «Руки Вверх!» произошли серьезные перемены — коллектив покинул Алексей Потехин. С тех пор музыканты не общаются. Они, конечно, здороваются, но личными новостями не делятся. Поклонники группы до сих пор надеются, что солисты встретятся и вновь выйдут на одну сцену, но этому не бывать. Сергей Жуков объяснил, почему не воссоединится с Потехиным. «Мы с Лешей начинали вместе, проводили друг с другом 24 часа в сутки, жили, были не разлей вода. 10 с половиной лет мы ежесекундно находились вместе», — вспомнил 46-летний Жуков.
После гастролей певцы возвращались в квартиру, где не было возможности насладиться одиночеством. В итоге артисты поняли, что устали друг от друга. «Уже невозможно было находиться рядом. Объясню, почему: мы знали все друг о друге, знал, он скажет, как пошутит…» — признался Сергей. При этом про Алексея исполнитель ничего плохого не сказал, наоборот, похвалил его за то, что не бросил музыку. «Многие просят объединиться, но зачем? Тем более вы его спросили, хочет ли он этого? Если спросите, Леха ответит точно так же, как и я. А на знаковых событиях мы вместе — делаем программы к юбилеям. Леша продолжает выступать с нашими песнями, в его команде парень… похожий на меня. Я счастлив за него», — заключил Сергей в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром». Потехин преуспел не только к карьере, но и личной жизни. Два года назад у музыканта родилась дочь Дарья. Также он воспитывает Марию, которой скоро исполнится 13 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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