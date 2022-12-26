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Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы

Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисыШоураннер «Уэнсдэй» рассказал, что до съемок у Ортеги был отрицательный тест на ковид

Шоураннер сериала «Уэнсдэй» Майлз Миллар объяснил, почему актриса Дженна Ортега участвовала в съемках своего знаменитого танца, будучи больной коронавирусом. Его слова передает Independent.

Миллар рассказал, что члены съемочной группы соблюдали на площадке «чрезвычайно строгие» антиковидные протоколы. Шоураннер отметил, что за день до съемок танца у Ортеги был отрицательный результат теста на коронавирус. «За день до съемок у Дженны был отрицательный результат. Как только пришел положительный тест, мы проводили ее со съемочной площадки и отправили на карантин дней на десять», — заявил он.

Ранее Ортега рассказала, что снималась в танцевальной сцене, когда болела COVID-19. Актриса отметила, что у нее были боли в теле, и команда давала ей лекарства между дублями, потому что ждала результатов теста на коронавирус.

После интервью Ортеги пользователи сети раскритиковали стриминговую платформу Netflix и режиссера «Уэнсдей» Тима Бертона за отношение к актрисе. Решение продолжать съемки, несмотря на заболевание, зрители назвали «опасным, неэтичным и крайне эгоистичным».

Ранее создатели «Уэнсдэй» поделились подробностями второго сезона сериала.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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