. Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о волонтерском движении

В Иркутской области разработали проект закона «О добровольческой деятельности». На данный момент в регионе более 400 тысяч человек занимаются волонтерством. Законопроект призван создать правовую основу для функционирования добровольческого движения, закрепить его основные принципы, определить цели, задачи, виды и формы.

Инициатива принадлежит молодежному парламенту при Законодательном собрании региона. Законопроект рассмотрели 26 декабря на заседании координационного межконфессионального совета, общественного совета, координационного совета по вопросам патриотического воспитания при ЗС.

Во время заседания председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников вручил волонтерам Иркутской области благодарности. Он отметил, что сейчас их деятельность очень важна и требует внимательного отношения.