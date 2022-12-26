. Стала известна стоимость нового электрического «Москвича»
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Стала известна стоимость нового электрического «Москвича»

Стала известна стоимость нового электрического «Москвича»ТАСС: стоимость нового электрокара «Москвич» составит 3,5 млн рублей

Первые автомобили отечественной марки «Москвич» с электрическим двигателем поступили в розничную продажу, стало известно ТАСС из разговора с представителем дилерского центра «Петровский» автосалона «Белая дача».

По словам собеседника агентства, стоимость «Москвича Зе» составит 3,5 миллиона рублей, что будет выше, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Цена машины с ДВС, как сообщалось ранее в Telegram-канале «Москвича» и эту информацию подтвердил дилер, стартует от 1,97 миллиона рублей. «Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель», — отметил источник.

Пока первые автомобили начинают наполнять склады, дилер приводит шоурумы в соответствие с требованиями поставщика машин. «К моменту приведения их в соответствие склад будет уже полный, я думаю», — заявил представитель дилера.

Автомобили под брендом «Москвич» стали выпускать на бывшем заводе компании «Рено» в Москве после того, как французский производитель решил покинуть российский рынок. Новые отечественные машины представляет собой крупноузловую сборку китайских кроссоверов марки JAC. Однако, по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, помимо крупноузловой в ближайшее время планируется наладить и мелкоузловую сборку, чтобы привлечь локальных поставщиков комплектующих.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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