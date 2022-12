. SteamDB представил ТОП самых рейтинговых игр 2022 года, на первом месте игра из Game Pass

Сервис SteamDB, который предлагает множество статистики о работе игр Steam, представил свой ТОП самых рейтинговых игр 2022 года. Рейтинг построен на собственном алгоритме SteamDB, в нем учитываются различные показатели: количество отзывов, соотношение положительных и отрицательных отзывов, популярность игры и многие другие. Итоговый рейтинг для каждой игры SteamDB определяет в процентах.

Согласно выстроенному рейтингу SteamDB за 2022 год, на первом месте расположился проект Vampire Survivors, который доступен в Game Pass. У него оценка в 97,58%. В ТОП-10 попала еще пара игр из подписки Game Pass — PowerWash Simulator (95,62%) и Persona 5 Royal (95,28%),

Так выглядит ТОП-20 самый рейтинговых игр SteamDB за 2022 год:

Vampire Survivors (97,58%)Stray (96,09%)God of War (95,64%)PowerWash Simulator (95,62%)Entropy : Zero 2 (95,60%)Persona 5 Royal (95,28%)Neon White (95,26%)Marvel’s Spider-Man: Remastered (94,98%)Dorfromantik (94,97%)Brotato (94,85%)The Looker (94,84%)CULTIC (94,82%)Trombone Champ (94,67%)Teardown (94,60%)Metal: Hellsinger (94,59%)Placid Plastic Duck Simulator (94,57%)Wobbledogs (94,51%)Stacklands (94,38%)Ib (94,31%)DAVE THE DIVER (94,18%)

Стоит сказать, что в ТОП-20 не вошла игра Elden Ring — она только на 146 месте. Посмотреть полностью ТОП можно по этой ссылке на сайте SteamDB.