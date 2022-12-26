SteamDB представил ТОП самых рейтинговых игр 2022 года, на первом месте игра из Game Pass
Сервис SteamDB, который предлагает множество статистики о работе игр Steam, представил свой ТОП самых рейтинговых игр 2022 года. Рейтинг построен на собственном алгоритме SteamDB, в нем учитываются различные показатели: количество отзывов, соотношение положительных и отрицательных отзывов, популярность игры и многие другие. Итоговый рейтинг для каждой игры SteamDB определяет в процентах.
Согласно выстроенному рейтингу SteamDB за 2022 год, на первом месте расположился проект Vampire Survivors, который доступен в Game Pass. У него оценка в 97,58%. В ТОП-10 попала еще пара игр из подписки Game Pass — PowerWash Simulator (95,62%) и Persona 5 Royal (95,28%),
Так выглядит ТОП-20 самый рейтинговых игр SteamDB за 2022 год:
Vampire Survivors (97,58%)
Stray (96,09%)
God of War (95,64%)
PowerWash Simulator (95,62%)
Entropy : Zero 2 (95,60%)
Persona 5 Royal (95,28%)
Neon White (95,26%)
Marvel’s Spider-Man: Remastered (94,98%)
Dorfromantik (94,97%)
Brotato (94,85%)
The Looker (94,84%)
CULTIC (94,82%)
Trombone Champ (94,67%)
Teardown (94,60%)
Metal: Hellsinger (94,59%)
Placid Plastic Duck Simulator (94,57%)
Wobbledogs (94,51%)
Stacklands (94,38%)
Ib (94,31%)
DAVE THE DIVER (94,18%)
Стоит сказать, что в ТОП-20 не вошла игра Elden Ring — она только на 146 месте. Посмотреть полностью ТОП можно по этой ссылке на сайте SteamDB.