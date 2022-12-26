. SteamDB представил ТОП самых рейтинговых игр 2022 года, на первом месте игра из Game Pass
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SteamDB представил ТОП самых рейтинговых игр 2022 года, на первом месте игра из Game Pass

SteamDB представил ТОП самых рейтинговых игр 2022 года, на первом месте игра из Game Pass


Сервис SteamDB, который предлагает множество статистики о работе игр Steam, представил свой ТОП самых рейтинговых игр 2022 года. Рейтинг построен на собственном алгоритме SteamDB, в нем учитываются различные показатели: количество отзывов, соотношение положительных и отрицательных отзывов, популярность игры и многие другие. Итоговый рейтинг для каждой игры SteamDB определяет в процентах.

Согласно выстроенному рейтингу SteamDB за 2022 год, на первом месте расположился проект Vampire Survivors, который доступен в Game Pass. У него оценка в 97,58%. В ТОП-10 попала еще пара игр из подписки Game Pass — PowerWash Simulator (95,62%) и Persona 5 Royal (95,28%),

Так выглядит ТОП-20 самый рейтинговых игр SteamDB за 2022 год:



Vampire Survivors (97,58%)



Stray (96,09%)



God of War (95,64%)



PowerWash Simulator (95,62%)



Entropy : Zero 2 (95,60%)



Persona 5 Royal (95,28%)



Neon White (95,26%)



Marvel’s Spider-Man: Remastered (94,98%)



Dorfromantik (94,97%)



Brotato (94,85%)



The Looker (94,84%)



CULTIC (94,82%)



Trombone Champ (94,67%)



Teardown (94,60%)



Metal: Hellsinger (94,59%)



Placid Plastic Duck Simulator (94,57%)



Wobbledogs (94,51%)



Stacklands (94,38%)



Ib (94,31%)



DAVE THE DIVER (94,18%)

Стоит сказать, что в ТОП-20 не вошла игра Elden Ring — она только на 146 месте. Посмотреть полностью ТОП можно по этой ссылке на сайте SteamDB.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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