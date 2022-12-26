. Стильный Джафар и яркая Мулан: девушка показывает, как бы могли выглядеть наряды диснеевских героев в наши дни

Возможно, для кого-то работать консультантом в свадебном салоне — это скучно и монотонно. Но тиктокерша по имени Лилли Энн Доусон с этим не согласна. Девушка успевает помимо своей работы находить время, чтобы вести свой блог в ТикТоке, на который уже подписано более 300 тысяч человек. Она снимает видео, в которых одним взмахом своей руки примеряет на себя великолепные образы. Особенно её подписчиками полюбились серии преображений, где Лилли Энн Доусон представила новые наряды героев Диснея, не забыв добавить больше стиля каждому персонажу. Результат оказался просто шикарным, взгляните на это сами!

Капитан Крюк и Аид

Вне зависимости от пола диснеевского героя девушка всё равно подберёт ему шикарное платье или модненький костюм. Например, новый наряд Аида оказался очень даже в его стиле.

Джафар и Изма

Королева Червей и Круэлла

Девушка постаралась подобрать фасоны платьев так, чтобы они не просто были модными, но и их детали напоминали источник вдохновения. Например, в образе Измы присутствуют перья, а в платье Круэллы остаётся неизменное сочетание белого и чёрного цветов.

Малефисента и Гастон

Лилли Энн Доусон не обошлась одним ТикТок-видео, чтобы показать все свои идеи преображений образов диснеевских мультгероев. Кроме нарядов главных злодеев мультфильмов, консультантка свадебного салона пофантазировала и над платьями принцесс, предложив им более современные замены. Смотрите дальше, чтобы увидеть, что у неё вышло.

Белль и Мулан

Аврора и Тиана

Рапунцель и Ариэль

Жасмин и Покахонтас

Белоснежка и Золушка

Урсула и бонус в виде Феи-крёстной (не Дисней)

Здесь вы можете посмотреть на коллекцию свадебных платьев, которые были сшиты в стиле роскошных нарядов диснеевских принцесс. Кстати, подобную подборку вы можете найти и в одном из ТикТоков Лилли Энн Доусон, где она разрушает все стереотипы о принятых свадебных образах.