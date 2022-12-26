. Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году
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Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году

Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 годуГенсек НАТО Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году

Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA.

Генсек выразил уверенность, что процесс ратификации новых членов блока завершится своевременно, а Турция не будет в течение долгого времени пользоваться правом вето в отношении Швеции и Финляндии.

При этом окончательную дату вступления двух стран в альянс Столтенберг не смог назвать.

В начале декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндии до сих пор не выполнили свои обязательства для присоединения к НАТО. Глава ведомства пояснил, что Турция готова ратифицировать присоединение обеих стран к Североатлантическому альянсу только после этого.

Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому договору и будут членами НАТО, когда все страны-члены альянса ратифицируют их присоединение. Пока только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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