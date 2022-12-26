. Такер Карлсон из Fox News назвал "самую глупую в этом году ложь" о России

Обвинения России в подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" стали самой глупой ложью 2022 года, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!" - иронизировал журналист.

Комментируя высказывание экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что "Россия наиболее вероятный подозреваемый", Карлсон указал, что Бреннану "можно верить, ведь он был директором ЦРУ при Бараке Обаме":

"Как минимум в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы".

Подрывы обоих трубопроводов – это "проделки администрации Байдена".

26 сентября стало известно об утечках на "Северных потоках". Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил, что повреждения трубопроводов беспрецедентны. В НАТО сделали официальное заявление о том, что причиной аварий и последующих утечек на газопроводах стали диверсии.