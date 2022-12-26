. Тельцам сфокусироваться на работе, Овнам поберечь силы: срочные советы знакам зодиака на неделю с 26 декабря по 1 января

Благодаря срочным советам, все знаки зодиака смогут узнать, что им необходимо делать на неделе с 26 декабря по 1 января. Некоторым предстоит сфокусировать все свое внимание на работе и насущных делах.

Многие задумаются над дальнейшей жизнью и подумают над тем, что бы они хотели получить в новом году.

Срочные советы для знаков зодиака стихии Воды на неделю с 26 декабря по 1 января

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков на неделе с 26 декабря по 1 января главной задачей будет работа и социальная реализация. Они будут стремиться не только к зарабатыванию денег, но еще и к обретению статуса в обществе. Раки захотят выделиться и получить признание родственников.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Представителям этого знака нужно следить за своими словами, меньше сплетничать и критиковать других. Все это может только ухудшить финансовые потоки, а так же спровоцировать развитие болезней горла. Скорпионам следует находить плюсы во всем, даже там, где их нет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам на этой неделе нужно сфокусироваться на своих целях и достижениях. Необходимо выделить время, чтобы все обдумать и определиться с тем, сколько хочется получать и на что тратить деньги. Это должны быть конкретные планы, цифры и вещи.

Советы для знаков зодиака стихии Земли на неделю с 26 декабря по 1 января

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам следует сфокусироваться на работе, составить план своего карьерного роста и стремиться к его выполнению. Бизнесменам следует составить стратегию, что необходимо сделать для развития своего дела.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам на неделе с 26 декабря по 1 января не стоит слушать советы окружающих людей. Они сами знают ответы на все интересующие вопросы, достаточно лишь довериться своей интуиции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неделя является благоприятной для того, чтобы навести порядок в своем доме и сделать его уютным. Нужно продумать, что добавить в свое пространство, а что нужно убрать. Самое главное, выбросить все то, что уже не работает или стало непригодным.

Советы на неделю с 26 декабря по 1 января для знаков зодиака стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует задуматься над тем, чего бы они хотели в новом году, какие цели уже не имеют смысла и каких еще следует достичь. Одиноких представителей знака ждет успех в личной жизни, они познакомятся с человеком, который станет для них больше чем просто другом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы смогут уделить время себе, заняться любимым делом или отправиться в салон красоты. Аккуратность им следует проявлять с активными видами спорта, иначе велик риск травматизации.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям захочется побыть наедине с собой или в компании близкого человека. Время является благоприятным для того, чтобы все выяснить, найти общий язык и компромиссы. Каким бы ни вышел разговор, не следует бурно реагировать на все происходящее.

Советы на неделю с 26 декабря по 1 января для знаков зодиака стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Активным Овнам следует поберечь свои силы, не стоит брать на себя слишком много, иначе можно не потянуть и подорвать свое здоровье. Не стоит никому позволять ездить на себе. На неделе с 26 декабря по 1 января стоит побыть в одиночестве, подумать обо всем и немного расслабиться.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам пора уже выходить из своего «кокона» и проявлять себя. Но прежде чем это сделать, следует убедиться в том, что на все хватит сил и энергии. Если же нет, тогда не стоит пытаться что-либо предпринимать, потому что выйдет все не так, как хотелось бы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам на этой неделе стоит поберечь себя и подумать над оформлением своего жилища. Нужно подготовить новогодний наряд и придумать образ. Кроме того, следует составить праздничное меню и можно приступать к закупке продуктов.