. Тестировщики Bethesda организуют крупнейший профсоюз, Microsoft не препятствует





В последние годы особенно остро обсуждаются вопросы кранчей в игровой индустрии. Не обходит эта тема стороной и команды Microsoft. Как стало известно, вокруг студий Zenimax Media (материнская компания Bethesda) формируется крупнейший в игровой индустрии профсоюз.

Около 300 тестировщиков издательства Bethesda объявили, что создают свой профсоюз под названием ZeniMax Workers United. Он будет состоять из сотрудников различных студий Bethesda: Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios и Arkane. Руководителем и вдохновителем профсоюза является Дилан Бертон, который с 2019 года работает в id Software на должности старшего тестировщика. По его словам, цель профсоюза — это решение нескольких важных проблем для тестировщиков, среди которых низкая оплата труда и переработки (кранчи). Кроме пользы для непосредственно сотрудников Bethesda, профсоюз надеется, что своими действиями покажет пример тестировщикам в других студиях.

По словам Бертона, сейчас профсоюз не сталкивается с препятствиями со стороны руководителей. Как Bethesda, так и Microsoft, не стремятся «заткнуть» ZeniMax Workers United. Стоит сказать, что профсоюз из 300 сотрудников является крупнейшим в игровой индустрии.