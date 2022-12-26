. Топилин расскажет, какие законы поддержал Комитет Госдумы по экономической политике в 2022 году

В текущем году Комитет Госдумы по экономической политике принял активное участие в подготовке к принятию нескольких пакетов законодательных антикризисных мер. Среди них — законопроект о новых правилах госзакупок в 2023-2025 годах, пакет поправок в Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», поправки в Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также закон о параллельном импорте. В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 26 декабря председатель комитета Максим Топилин, в частности, расскажет, как будет работать система госзакупок согласно новому законопроекту.

Кроме того, депутат расскажет, какие преференции получат территории опережающего развития; на что направлен законопроект о совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства в отношении инфраструктурных проектов; какие гарантии по сохранению бизнеса получат мобилизованные граждане и как будет работать для них закон о кредитных каникулах.

Председатель комитета также подведет итоги осенней сессии и расскажет о самых интересных и важных законах и законопроектах, направленных на развитие экономики.

Мероприятие начнется в 14:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru