. Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и подручными средствами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и подручными средствами

Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и подручными средствами

Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и подручными средствами

Как бы бережно вы не обращались с ноутбуком, при постоянной работе его экран периодически нуждается в очистке. Чтобы безопасно очистить его поверхность от пыли, грязи и жировых пятен, предварительно нужно ознакомиться с инструкцией производителя, в которой могут содержаться особые указания. Если таковых нет, можно прибегнуть к общим рекомендациям.

Чем лучше всего протирать экран ноутбука

Чтобы обезопасить свой гаджет от риска повреждения, лучше всего пользоваться профессиональными средствами очистки. Это могут быть специальные влажные салфетки либо сухие салфетки в комплекте с очищающей жидкостью.


Благодаря своей мягкой текстуре и отсутствию ворса в волокнах, такие салфетки являются абсолютно безопасными и качественно очищают поверхность экрана, не оставляя на нем следов. Ими можно пользоваться постоянно, протирая экран по мере загрязнения и не опасаясь его повредить.

При отсутствии специальных средств, предназначенных для чистки экранов современных ноутбуков, можно пользоваться доступными подручными средствами. К ним относится обычная вода, детское мыло с нейтральным уровнем pH, ватные диски и салфетки из микрофибры.

Как следует протирать экран ноутбука

Прежде чем приступить к очистке экрана ноутбука, его следует отключить от сети и дать ему полностью остыть. Используя специальные средства, сначала делают влажную очистку экрана, затем его протирают насухо.

Либо же применяют подручные средства. Например, на салфетку из микрофибры наносят несколько капель воды и протирают экран легкими круговыми движениями, затем протирают сухой салфеткой.


При сильном загрязнении и появлении жирных пятен на экране, используют влажный ватный диск, намыленный детским мылом. Затем протирают диском, смоченным водой, и в завершении сухой салфеткой из микрофибры.

Меры предосторожности при очистке экрана ноутбука

Очистку экрана ноутбука следует производить, соблюдая необходимые меры предосторожности. Не следует экспериментировать с различными спиртовыми растворами, не предназначенными для этого гелями, спреями, жидкостью для мытья посуды или стекла. В состав многих из них входят вещества, которые повреждают поверхность экрана.


Во избежание попадания жидкости внутрь ноутбука и его повреждения, нельзя разбрызгивать ее непосредственно на экран или пользоваться мокрыми салфетками — они должны быть только влажными, тщательно отжатыми.

Также нельзя прилагать усилия в процессе протирания экрана, поскольку его матрица не рассчитана на сильное давление, ее легко можно повредить.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Известная блогерша рассказала о «темной стороне» популярности
Известная блогерша рассказала о «темной стороне» популярности
Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и подручными средствами
Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и
Внучка Чарли Чаплина высказалась об образах русских злодеев в кино
Внучка Чарли Чаплина высказалась об образах русских злодеев в кино
Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого родителя (12 фото)
Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого
Тельцам сфокусироваться на работе, Овнам поберечь силы: срочные советы знакам зодиака на неделю с 26 декабря по 1 января
Тельцам сфокусироваться на работе, Овнам поберечь силы: срочные
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной
Килиан Мбаппе поставил ПСЖ три условия и пригрозил уходом
Килиан Мбаппе поставил ПСЖ три условия и пригрозил уходом
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
Военный эксперт заявил о превосходстве РСЗО «Торнадо-С» над американскими HIMARS
Военный эксперт заявил о превосходстве РСЗО «Торнадо-С» над
Авторы новой Skate показали небольшой геймплейный ролик из пре-пре-альфы
Авторы новой Skate показали небольшой геймплейный ролик из
Как выбрать привлекательную вывеску для кафе
Как выбрать привлекательную вывеску для кафе

Топ на сегодня

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Оценены перспективы сокращения добычи нефти Россией
Оценены перспективы сокращения добычи нефти Россией
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового

Еще по теме

Несколько шагов к чистому экрану: как почистить монитор без специальных салфеток
Калоприемники и основа ухода за стомой
Как соблюдать гигиену в дороге
Как пользоваться смартфоном на холоде?