. Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и подручными средствами

Как бы бережно вы не обращались с ноутбуком, при постоянной работе его экран периодически нуждается в очистке. Чтобы безопасно очистить его поверхность от пыли, грязи и жировых пятен, предварительно нужно ознакомиться с инструкцией производителя, в которой могут содержаться особые указания. Если таковых нет, можно прибегнуть к общим рекомендациям.

Чем лучше всего протирать экран ноутбука

Чтобы обезопасить свой гаджет от риска повреждения, лучше всего пользоваться профессиональными средствами очистки. Это могут быть специальные влажные салфетки либо сухие салфетки в комплекте с очищающей жидкостью.





Благодаря своей мягкой текстуре и отсутствию ворса в волокнах, такие салфетки являются абсолютно безопасными и качественно очищают поверхность экрана, не оставляя на нем следов. Ими можно пользоваться постоянно, протирая экран по мере загрязнения и не опасаясь его повредить.

При отсутствии специальных средств, предназначенных для чистки экранов современных ноутбуков, можно пользоваться доступными подручными средствами. К ним относится обычная вода, детское мыло с нейтральным уровнем pH, ватные диски и салфетки из микрофибры.

Как следует протирать экран ноутбука

Прежде чем приступить к очистке экрана ноутбука, его следует отключить от сети и дать ему полностью остыть. Используя специальные средства, сначала делают влажную очистку экрана, затем его протирают насухо.

Либо же применяют подручные средства. Например, на салфетку из микрофибры наносят несколько капель воды и протирают экран легкими круговыми движениями, затем протирают сухой салфеткой.





При сильном загрязнении и появлении жирных пятен на экране, используют влажный ватный диск, намыленный детским мылом. Затем протирают диском, смоченным водой, и в завершении сухой салфеткой из микрофибры.

Меры предосторожности при очистке экрана ноутбука

Очистку экрана ноутбука следует производить, соблюдая необходимые меры предосторожности. Не следует экспериментировать с различными спиртовыми растворами, не предназначенными для этого гелями, спреями, жидкостью для мытья посуды или стекла. В состав многих из них входят вещества, которые повреждают поверхность экрана.





Во избежание попадания жидкости внутрь ноутбука и его повреждения, нельзя разбрызгивать ее непосредственно на экран или пользоваться мокрыми салфетками — они должны быть только влажными, тщательно отжатыми.

Также нельзя прилагать усилия в процессе протирания экрана, поскольку его матрица не рассчитана на сильное давление, ее легко можно повредить.