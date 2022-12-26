. Ущерб от действий "беглых банкиров" составил 2 трлн рублей
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Ущерб от действий "беглых банкиров" составил 2 трлн рублей

Ущерб от действий "беглых банкиров" составил 2 трлн рублей

Генеральный директор агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников сообщил в интервью "Российской газете", что ущерб от действий четырех тысяч так называемых "беглых банкиров" оценивается в 1,5-2 трлн рублей.

"Будем вести розыск активов примерно четырех тысяч человек, которые в той или иной степени причинили ущерб банкам в России. Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом", - сказал Мельников, уточнив, что санкции "чуть замедлили" работу иностранных юридических компаний.


"Беглыми банкирами" называют владельцев или топ-менеджеров банков, которые привели к банкротству кредитных организаций или значительному ухудшению их финансового положения. В качестве примера Мельников привел банкира Георгия Беджамова, обвиняемого в Британии в выводе из Внешпромбанка более 110 млрд рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка. Он объявлен в международный розыск.

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По материалам: uposters.ru

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