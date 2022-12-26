. Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
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Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко

Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко

Александра многие знали по его участию в группе «Зодчие». Сегодня стало известно, что жизнь артиста оборвалась.


Александр заработал свою популярность, выступая в группе «Зодчие». Многие фанаты именно так и узнали о творчестве Шевченко. Артист принимал участие в группе до 1991 года. После этого их пути разошлись и певец решил заняться сольной карьерой.

Сольное творчество оставило множество хитов в истории. Самые известные его сольные песни - Будет все, как ты захочешь, Первый снег, Ты далеко. Без вины виновата я и многие другие. Многие известные нынче музыканты часто исполняют его песни. Алсу, Жасмин, Ирина Аллегрова до сих пор выступают с композициями Шевченко.


Александру не так давно исполнился 61 год. По отзывам друзей он хорошо себя чувствовал и мало кто мог предположить, что смерть настигнет артиста так внезапно. По предварительным данным известно, что смерть наступила из-за тромба. Более точных данных пока нет. Родственники пока не сообщают дату и время официальных похорон.

В сетях уже появляются посты в память об известном музыканте, как от его поклонников, так и его коллегах по музыкальному цеху.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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