. Утечка: В сети появился играбельный прототип Halo 3 с рядом отличий от релизной версии





Релиз игры Halo 3 состоялся в сентябре 2007 года на Xbox 360 в качестве эксклюзива. Позже проект dsitk на Xbox One, Xbox Series X | S и PC в рамках сборника Halo Master Chief Collection.

Сегодня в сети появился интересный файл — играбельный прототип Halo 3, а точнее версия проекта для внутреннего тестирования студией, которая датируется ноябрем 2006 года, то есть она имелась в распоряжении разработчиков примерно за год до полноценного релиза. Опубликовал файл пользователь Twitter под ником lander. В этой версии есть несколько интересных отличий от релизного варианта Halo 3, например, в ней есть возможность выглядывать из-за угла. Ниже можно посмотреть геймлей этой версии Halo 3.

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Стоит сказать, что запустить данную версию Halo 3 удастся только на взломанной Xbox 360 или на ее девките. Сам файл для запуска можно найти здесь.