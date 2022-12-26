. В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей
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В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей

В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей

В Иркутске появился специальный каток для самых маленьких горожан. Его праздничное открытие состоялось вечером 25 декабря. Возле Дома быта на Урицкого залили площадку размером 16 на 36 метров, сделали деревянное ограждение, украсили гирляндами деревья. Рядом разместили павильоны рождественской ярмарки и фотозону, сообщает пресс-служба администрации города.

Перед гостями на открытии выступили фигуристы одной из детско-юношеских школ города, звучали новогодние мелодии, пришедших поздравил Дед Мороз, аниматоры в роли снеговиков провели танцевальный флешмоб. В конце праздника состоялась традиционная акция «Шар желаний». Всем раздали новогодние шары, которыми присутствующие украсили новое общественное пространство.

Заместитель председателя думы города Сергей Юдин отметил, что в Иркутске очень популярны коньки. Многие горожане профессионально занимаются хоккеем. Впервые каток появился у самых маленьких горожан, которые только начинают делать свои первые шаги на льду.

Напротив ледовой площадки и рождественской ярмарки прямо в центре пешеходной улицы Урицкого расположен арт-объект изо льда, выполненный скульптором Евгением Тимковичем. По задумке автора два человека держат над собой звезду.

Новый каток для малышей работает ежедневно. Его посещение со своими коньками бесплатно. Организаторы обращают внимание родителей на безопасность: перед выходом на лед детей следует экипировать средствами защиты: шлемом, наколенниками и налокотниками.

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По материалам: irk

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