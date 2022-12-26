. В Иркутске суд рассмотрит дело девяти участников экстремистской организации
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В Иркутске суд рассмотрит дело девяти участников экстремистской организации

В Иркутске суд рассмотрит дело девяти участников экстремистской организации

В Иркутске суд рассмотрит дело девяти участников экстремистской организации. Четыре года фигуранты продолжали деятельность МРО свидетели Иеговы, несмотря на то, что в 2017 году Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации организации в России.

В октябре 2022 года следователи СК при участии сотрудников УФСБ России по Иркутской области, ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области, бойцов спецназа «Гром» и Росгвардии задержали лиц, причастных к преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

СУ СК России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении девяти фигурантов. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации», частью1 статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд города Иркутска.

На основании ходатайства органов предварительного следствия суд избрал восьми участникам данной организации меру пресечения в виде заключения под стражу, одному обвиняемому — в виде домашнего ареста. Еще один обвиняемый объявлен в федеральный розыск, в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

Объем уголовного дела составил 41 том. В ходе следствия специалисты провели свыше 20-ти различных судебных экспертиз, в числе которых религиоведческие, лингвистические и компьютерно-технические.



Видео ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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